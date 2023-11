Schausteller dürfen neu angerichteten Festplatz in Thalheim schon einmal nutzen

In Thalheim wird übers Wochenende bis Montag Kirmes gefeiert. Einige Attraktionen warten auf Besucher.

Der Festplatz „Reiterplatz“ in Thalheim ist angerichtet und neu befestigt worden. Im Frühjahr 2024 soll es die offizielle Einweihung geben. Doch bereits jetzt am Wochenende wird der „Reiterplatz“ schon einmal genutzt, und zwar von den Schaustellern im Rahmen der Thalheimer Kirmes. Am Freitag gestartet, ist am Samstag und am Sonntag...