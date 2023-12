Schläge, Tritte und Bisse auf dem Stollberger Weihnachtsmarkt

Eine Unbekannte mit einem Kleinkind auf dem Arm soll eine 56-Jährige weggestoßen und attackiert haben.

Stollberg.

Auf dem Stollberger Weihnachtsmarkt haben sich am Sonntag gegen 14.45 Uhr am Hauptmarkt zwei Frauen gestritten. Eine Unbekannte mit einem Kleinkind auf dem Arm soll eine Besucherin weggestoßen haben, woraufhin die 56-Jährige die Unbekannte ansprach und ebenfalls stieß. Die Unbekannte ging auf die Frau los, schlug, trat und biss sie. Dann schlug ein Begleiter der Täterin die 56-Jährige. Der leicht verletzten Geschädigten zufolge war die Angreiferin 25 bis 30 Jahre alt, hatte blondes, halblanges Haar, ihr Begleiter ähnlich alt, etwa 1,80 Meter groß und hatte schwarze Haare. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 037296 900 an das Revier Stollberg zu wenden. (mb)