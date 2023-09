Schlafende 89-Jährige in ihrer Lugauer Wohnung nachts ausgeraubt

Die Täter stiegen durch ein Fenster ein und entwendeten im Flur Schlüssel sowie zwei Handtaschen mit Ausweisen, Geldkarte und Bargeld.

Lugau.

Eine Seniorin ist in der Nacht zum Mittwoch in ihrer Wohnung in Lugau von bisher unbekannten Tätern ausgeraubt worden. Diese sind durch ein Fenster in die in der Stollberger Straße befindlichen Wohnung eingedrungen, während die 89-jährige Bewohnerin geschlafen hat. Darüber informierte die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag. Die Täter entwendeten im Flur der Wohnung befindliche Schlüssel sowie zwei Handtaschen, in denen sich Ausweise, Geldkarte und Bargeld der Frau befanden. Der durch den Einbruch verursachte Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Wohnungseinbruch und den unbekannten Tätern aufgenommen. (mb)