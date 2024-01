Schlaglöcher und Müll per Smartphone melden: Lugau setzt auf bürgernahe Digitalisierung der Verwaltung

Die Stadtverwaltung ist einen weiteren Schritt in Richtung digitale Bürgerbeteiligung gegangen. Über einen „Mängelmelder“ können bestimmte Probleme im öffentlichen Raum zügig mitgeteilt werden.

(Lugau) Einfach den Standort im Internet auf einer Karte eintragen, bis zu drei Fotos etwa per Smartphone hochladen und eine kurze Beschreibung beifügen: Lugauer, die ab sofort im Gebiet ihrer Gemeinde etwa auf Schlaglöcher, Risse in Gehwegen, Müll, defekte Straßenbeleuchtung oder Schmierereien an öffentlichen Gebäuden stoßen, können diese...