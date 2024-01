Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Der Polizei sind am Montag Schmierereien an Gebäudefassaden in Lugau und Oelsnitz angezeigt worden. In den zurückliegenden Tagen haben Unbekannte eine Fassade eines Einkaufmarktes in der Flockenstraße in Lugau mit einem grünen Graffito versehen. Der etwa 40 mal 70 Zentimeter große Schriftzug ist unleserlich. Zwei weitere derartige...