Schmuckstücke mit Gänseblümchen: Workshop in der Papiermühle Niederzwönitz.

Das bescheidene Gänseblümchen, auch Maßliebchen, Tausendschön oder Himmelsblume genannt, bedeutet in der Sprache der Blumen „Ich bin dir gut“. Wer am Johannistag Gänseblümchen pflückt, trocknet und bei sich trägt, dem glückt jede Arbeit, besagt der Volksglaube. Der Johannistag wird am 24. Juni begangen. Wer Lust hat, kann am Samstag...