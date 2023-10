Schnelles Internet fürs Erzgebirge: Envia-Tel informiert über Ausbaupläne

In der nächsten Woche finden in Lugau und Niederwürschnitz Veranstaltungen von Envia-Tel zum geplanten Glasfaserausbau statt. Es geht um den aktuellen Stand.

Envia-Tel führt in der kommenden Woche jeweils eine Informationsveranstaltung zum bevorstehenden Glasfaserausbau in Lugau und Niederwürschnitz durch. Diese richtet sich sowohl an private Haushalte, Geschäftskunden als auch öffentliche Stellen, die für den Telekommunikationsdienstleister als Kunden in Betracht kommen.