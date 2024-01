Schulkinder frieren im Erzgebirge in der Kälte - Brief an Protestierende

Viele Schulen haben am Dienstag erfolgreich auf Normalbetrieb gesetzt. Aber nicht überall an den Straßenblockaden wurden Schüler und Lehrer durchgelassen. Einen Elternsprecher hat das zu einem Brief veranlasst.

