Selbst Solarstrom-Nutzer gegen eine Solaranlage in Lugau: Was eine Bürgerinitiative umtreibt

Dass im Lugauer Ortsteil Erlbach-Kirchberg eine Fotovoltaikanlage auf die grüne Wiese gebaut werden soll, stößt auf Widerstand. Doch was genau hat die Bürgerinitiative eigentlich dagegen?

Noch ist für sie der Blick auf „ihr“ Erlbach-Kirchberg ungetrübt. Zu viert stehen sie an der Lugauer Straße und blicken über die Felder in Richtung Dorf. Die Häuser des Lugauer Ortsteiles kuscheln sich im Tal an den Dorfbach. Die Hänge: grüne Wiesen, auf denen Kühe grasen, unterbrochen von Hecken und Baumreihen.