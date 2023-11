So starten die Narren im Raum Stollberg in die fünfte Jahreszeit

Am Samstag ist es soweit: Das närrische Volk übernimmt die Rathausschlüssel. In Stollberg geht es thematisch auf See. In Neuwürschnitz fliegt man mit Peter Pan.

Am 11.11. um 11.11 wird auf dem Markt in Oelsnitz/Erzgebirge der Ausnahmezustand herrschen. Denn dort treffen sich die drei Oelsnitzer Faschingsvereine zur traditionellen Schlüsselübergabe. Allein daran zeigt sich, dass zwischen dem Oberoeslnitzer Carnevalsverein, der Oelsnitzer Carnevalsvereinigung und dem Neuwürschnitzer Carnevalsverein keine... Am 11.11. um 11.11 wird auf dem Markt in Oelsnitz/Erzgebirge der Ausnahmezustand herrschen. Denn dort treffen sich die drei Oelsnitzer Faschingsvereine zur traditionellen Schlüsselübergabe. Allein daran zeigt sich, dass zwischen dem Oberoeslnitzer Carnevalsverein, der Oelsnitzer Carnevalsvereinigung und dem Neuwürschnitzer Carnevalsverein keine...