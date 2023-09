Stollberg: Bus erfasst 81-Jährige

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, der sich am Montagmittag an einer Haltestelle ereignete.

Stollberg.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Montag gegen 12.30 Uhr in Stollberg ereignet hat. Eine 81-Jährige ist an der Haltestelle Alfred-Kempe-Straße/Erich-Weinert-Straße aus einem Bus ausgestiegen. Als der Bus seine Fahrt fortsetzte und in die Erich-Weinert-Straße nach links abbog, touchierte er dabei die Seniorin offenbar mit dem Heck. Die Frau stürzte durch den Anstoß und verletzte sich nach bisherigen Erkenntnissen leicht, heißt es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Chemnitz vom Dienstag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 037296 900 bei den Ermittlern des Polizeireviers Stollberg zu melden. (mb)