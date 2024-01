Stollberg: Eingangsbereich der Zweigstelle des Amtsgerichts mit Farbe beschmiert

Die Polizei sucht Zeugen der Tat, die sich in der Nacht zum Sonntag oder am Sonntagmorgen auf dem Hauptmarkt ereignet hat.

Stollberg.

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Stollberg hat am Sonntagmorgen am Hauptmarkt bemerkt, dass der Eingangsbereich der Zweigstelle des Amtsgerichts Aue beschmiert wurde. Unbekannte hatten offenbar in der Nacht zum Sonntag die Eingangstür großflächig mit grauer Farbe versehen. Angaben zu den Kosten für die Beseitigung der Farbe sind derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat am Sonntagmorgen oder in der Nacht zum Sonntag Beobachtungen gemacht? Wem sind am Hauptmarkt Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Hinweise nimmt das Revier Stollberg unter der Telefonnummer 037296 900 entgegen. (mb)