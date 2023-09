Stollberg: Frau fährt mit Pkw am Fahrbahnrand sitzenden Mann an

Der stark alkoholisierte 26-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls am Dienstagvormittag.

Stollberg.

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Stollberger Albrecht-Dürer-Straße hat am Dienstag gegen 10.10 Uhr eine 60-Jährige mit einem Mazda einen am Fahrbahnrand sitzenden Mann erfasst. Dabei erlitt der 26-Jährige schwere Verletzungen. Zudem stand der Mann zum Unfallzeitpunkt offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Der italienische Staatsangehörige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Am Mazda entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Wer hat den Zusammenstoß gesehen und kann Angaben zum Geschehen machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Stollberg unter der Telefonnummer 037296 900 entgegen. (mb)