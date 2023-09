Stollberg: Fußgängerin landet bei abbiegendem Auto auf Motorhaube und verlässt Unfallstelle

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich bereits am Montag, 28. August, ereignet hat. Hinweise nimmt das Revier Stollberg entgegen.

Stollberg.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls am Montag, 28. August, in Stollberg. Ein Pkw wollte gegen 15.40 Uhr von der Von-Bach-Straße aus Richtung Stadtzentrum nach rechts in die Schillerstraße abbiegen. Nachdem er angehalten hatte und wieder anfuhr, lief eine Fußgängerin vor das Auto. Sie lag kurz auf der Motorhaube und stieg wieder herunter. Auf die Frage des Pkw-Fahrers, ob es ihr gut gehe, lachte sie und verließ pflichtwidrig sowie augenscheinlich unverletzt den Unfallort, heißt es in der Mitteilung der Polizei. An der Motorhaube entstanden rund 500 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Stollberg unter Telefon 037296 900 oder per E-Mail unter revier-stollberg.pd-c@polizei.sachsen.de entgegen. (mb)