Stollberg hat die dicksten Dinger im Erzgebirge

Was wäre der Bauernmarkt in Stollberg ohne Riesenkürbisse? Fast 60 Wuchtbrummen hatte Kürbismann Rainer Drechsler am Wochenende wieder zusammengeholt. Die größten waren zu schwer für die verfügbaren Waagen. Deshalb mussten die Sieger errechnet werden ...

Ohne einen Kleintransporter war nichts zu machen, erzählt Ralf Weigel (50). Ein Kleintransporter und fünf Männer. So viele waren nötig, um den Riesenkürbis aus seinem Schrebergarten in Schwarzenberg nach Stollberg zu verfrachten, wo er am Wochenende zusammen mit 60 anderen die Besucher des Bauernmarktes begrüßte.