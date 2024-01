Stollberg: Jugendlicher fällt betrunken vom Rad

Der Unfall hat sich mitten in der Nacht ereignet. Andere Verkehrsteilnehmer waren laut Polizei nicht beteiligt. Nur der Alkohol.

Ein 16-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag in Niederdorf bei Stollberg betrunken auf seinem E-Bike unterwegs gewesen. Er stürzte und verletzte sich schwer, sodass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Der Unfall ereignete sich gegen 1.30 Uhr auf der Lichtensteiner Straße. Der Jugendliche...