Streit in Stollberg nach Verdacht des Ladendiebstahls eskaliert

Bei einer Auseinandersetzung in Stollberg ist ein 51-Jährige verletzt worden. Zuvor hatte ein 60-Jähriger an einem Geschäft an der Hohensteiner Straße zwei Männer beobachtet, wovon einer aus den Außenauslagen Waren eingesteckt haben soll. Der Zeuge verfolgte das Duo, es kam zu einem verbalen Disput, wobei insbesondere einer der unbekannten...