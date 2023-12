Teamarbeit wird groß geschrieben: Kita aus Niederwürschnitz nimmt am Krippenwettbewerb teil

Wochenlang haben Hort- und Vorschulkinder gemeinsam gebastelt. Jetzt reichen sie zwei Weihnachtskrippen zum Niederwürschnitzer Krippenwettbewerb ein. Bei diesem stimmen die Besucher ab.

Es hat viele arbeitsintensive Nachmittage gedauert, bis sich die weißen Schafe in das sattgrüne Moos schmiegen und drei farbenfroh bemalte Könige am Lagerfeuer vor dem hölzernen Stall stehen, aus dem Maria und Josef mit dem Jesuskind herausschauen. Ein gläsernes Gefäß, in dem die Jesusfamilie unter einem Stern steht, ist eine weitere...