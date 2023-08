Thalheim: Ladendiebstahl endet in Gefängnis

Thalheim.

Mit Anzeigen und Gefängnis endete am Mittwoch ein Diebstahl für einen Mann mit tschechischer Staatsangehörigkeit. Der 34-Jährige war in einem Einkaufsmarkt in der Anton-Günther-Straße vom Ladendetektiv beobachtet worden, wie er eine Schnapsflasche unter seiner Kleidung versteckte. An der Kasse zahlte er seinen Einkauf bis auf die Flasche im Wert von rund 13 Euro. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte die Polizei fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Er konnte den geforderten Geldbetrag nicht bezahlen und wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Wie sich herausstellte, war der Mann mit einem Pkw zu dem Geschäft gefahren, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab 0,62 Promille. Eine Fahrerlaubnis hatte er nicht. Er erhielt mehrere Anzeigen. (mb)