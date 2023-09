Thalheim: Mit Außenspiegeln im Gegenverkehr kollidiert

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls auf der B 180, bei dem der Verursacher anschließend flüchtete.

Thalheim.

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 13.45 Uhr auf der B 180 kurz nach dem Schullandheim Tabakstanne ereignet hat. Der Geschädigte fuhr mit seinem schwarzen Pkw Audi in Richtung Thalheim. Ein unbekannter Pkw mit grauer Lackierung kam ihm entgegen und missachtete das Rechtsfahrgebot. Beide Fahrzeuge stießen mit den beiden linken Außenspiegeln zusammen, wobei der Spiegel des Audi beschädigt wurde, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der unbekannte Pkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und verließ somit unerlaubt den Unfallort. Das Polizeirevier Stollberg hat die Ermittlungen zum Unfallverursacher aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 037296 900 Hinweise entgegen. (mb)