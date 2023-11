Thalheimer wollen Spielplatz verbessern

Der Stadtrat hat das 230.000 Euro teure Projekt genehmigt – Kita soll so attraktiver werden.

Der Spielplatz der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in Thalheim soll attraktiver gestaltet werden. Das war Thema in der jüngsten Stadtratssitzung. Die Räte haben einen entsprechenden Planungsauftrag in Höhe von fast 45.000 Euro einem Chemnitzer Büro erteilt. Insgesamt soll die Umgestaltung grob 230.000 Euro kosten. Die Kita wird von der...