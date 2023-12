Turnhallen-Sanierung in der Oberschule Lugau ist abgeschlossen

Etwa 936.000 Euro betragen die Kosten für die Sanierung des dritten Bauabschnitts der Turnhalle der Oberschule am Steegenwald. Nun kann wieder Sportunterricht in der Halle stattfinden.

Seit Montag können die Schüler der Oberschule am Steegenwald in Lugau wieder in der Turnhalle ihrer Schule Sport treiben. Die umfangreichen Bauarbeiten, die im Mai begonnen hatten, sind abgeschlossen. So wurden unter anderem eine Decke inklusive Heizung installiert, Innentüren nach Brandschutzanforderungen erneuert, Sanitärräume saniert,...