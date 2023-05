Turnhallen-Sanierung: Lugauer Stadtrat erteilt Zwickauer Firma 115.500-Euro-Auftrag

Die Lugauer Stadträte haben es am Montagabend zur Ratssitzung einstimmig beschlossen: Der Auftrag für die Elektroinstallationsarbeiten zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes in der Turnhalle der Lugauer Oberschule am Steegenwald geht an eine Zwickauer Firma. Die zu erbringenden Leistungen betreffen die Baustromversorgung, die Kabelinstallation,...