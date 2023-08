„Unbefriedigender“ Zustand: Tier- und Pflanzenwelt in der Würschnitz soll sich erholen

Beim Freibad Jahnsdorf sieht die Würschnitz so aus wie an vielen Abschnitten: Fast schnurgerade fließt sie durch die Landschaft. Sie ist mit Pflastersteinen befestigt und Büsche und Bäume am Ufer gibt es keine. Das ist ein Problem für die ursprüngliche Pflanzen- und Tierwelt, die dort kaum mehr zu finden ist.