Unbekannte brechen Sonntagmorgen in Gornsdorfer Geschäft ein

Die Polizei sucht Zeugen der Tag an der Hauptstraße.

Gornsdorf.

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs, der am frühen Sonntagmorgen in der Zeit zwischen 4 und 4.30 Uhr in Gornsdorf verübt wurde. Unbekannte hatten sich durch die Eingangstür gewaltsam Zutritt in ein Geschäft an der Hauptstraße verschafft. Nach einer ersten Einschätzung wurde etwas Bargeld entwendet, heißt es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Chemnitz vom Montag. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls aufgenommen. Personen, die Angaben zum Geschehen oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit ihren Hinweisen bei den Ermittlern des Polizeireviers Stollberg unter der Telefonnummer 037296 900 zu melden. (mb)