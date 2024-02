Unbekannter bricht in Sportanlage des Oelsnitzer FC ein

Neben anderen Dingen hat der Einbrecher auch Schlüssel mitgenommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Oelsnitz.

In der Nacht zu Freitag hat ein unbekannter Täter die Sportanlage des Oelsnitzer FC heimgesucht. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz vom Samstag stieg der Einbrecher über einen Stabmattenzaunes auf das Gelände und hebelte ein Fenster an der Rückseite des Hauptgebäudes auf. Über das Fenster stieg er in das Büro ein und stahl einen Laptop, eine Musikbox und ein Paar Sportschuhe. Zudem brach der Dieb einen Schlüsselkasten auf und nahm mehrere Schlüssel mit. Die Musikbox wurde später in der Nähe des Tatortes gefunden. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 2000 Euro. Der Wert der gestohlenen Dinge wird auf reichlich 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03741 140 zu melden. (mik)