US-Armee über dem Erzgebirge: Warum wird hier geflogen und wie kann man es per Tracking verfolgen?

Am erzgebirgischen Himmel sind immer wieder Militärmaschinen zu sehen. Was es mit den jüngsten Überflügen in Stollberg auf sich hat, erklärt jetzt die US-Army. Und ein Fachmann weiß, warum es beim Flüge-Tracken im Netz manchmal hakt.

Zwei Hubschrauber vom Typ H-47 Chinook haben im November Stollberg überquert. Immer wieder sorgt die von diesen monströsen Maschinen erzeugte Lautstärke für Aufmerksamkeit. Vor allem in den sozialen Medien fragen Erzgebirger häufig nach den Gründen für die Überflüge. Zwei Hubschrauber vom Typ H-47 Chinook haben im November Stollberg überquert. Immer wieder sorgt die von diesen monströsen Maschinen erzeugte Lautstärke für Aufmerksamkeit. Vor allem in den sozialen Medien fragen Erzgebirger häufig nach den Gründen für die Überflüge.