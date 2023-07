Verirrt: Turmfalke muss von Feuerwehr aus Haus befreit werden

Am Sonntagmorgen wurde ein junger Falke aus einem leerstehenden Gebäude an der Poststraße 13 in Lugau gerettet. Zuvor war er von innen gegen die Scheiben geflattert.

„Ich saß am Sonntagmorgen noch am Frühstückstisch, als mich ein Anwohner, der gegenüber der Poststraße 13 lebt, anrief“, erzählt Sven Schimmel, Gemeinde- und Ortswehrleiter der freiwilligen Feuerwehr Lugau. Der Anrufer hatte gesehen, dass ein Vogel immer wieder verzweifelt von innen gegen die Scheiben des leerstehendes Hauses flog. „Ich saß am Sonntagmorgen noch am Frühstückstisch, als mich ein Anwohner, der gegenüber der Poststraße 13 lebt, anrief“, erzählt Sven Schimmel, Gemeinde- und Ortswehrleiter der freiwilligen Feuerwehr Lugau. Der Anrufer hatte gesehen, dass ein Vogel immer wieder verzweifelt von innen gegen die Scheiben des leerstehendes Hauses flog.