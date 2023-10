Verkehrsunfälle in Stollberg und Oelsnitz mit zwei verletzten Personen

Ein Fahrer, der einen Pkw an einer roten Ampel übersehen hat und ein 17-Jähriger, der die Vorfahrt missachtete: Am Freitag hat es zweimal gekracht.

Eine 75-jährige Skoda-Beifahrerin ist am Freitagnachmittag in Stollberg mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizeidirektion Chemnitz übersah ein 71-jähriger Citroen-Fahrer gegen 14.45 Uhr an der Kreuzung Schillerstraße/Hohensteiner Straße einen Volvo an einer roten Ampel und prallte auf ihn. Der Volvo schob sich...