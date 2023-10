Verletzte bei Verkehrsunfall in Burkhardtsdorf: Pkw und Motorrad stoßen auf Kreuzung zusammen

Rettungsdienst, Notarzt, Polizei und Feuerwehr rückten am Samstagabend zur Unteren Hauptstraße in Burkhardtsdorf aus. Zwei Fahrzeuge waren kollidiert.

Auf der Unteren Hauptstraße in Burkhardtsdorf hat sich am Samstagabend ein Verkehrsunfall ereignet, an dem ein Pkw und ein Motorrad beteiligt waren. Ersten Informationen zufolge hat es dabei Verletzte gegeben. Das Krad soll auf der Unteren Hauptstraße in Richtung Meinersdorf unterwegs gewesen sein. In Höhe der Straße Am Auenberg kollidierte...