Vom Umspannwerk zum Kulturtreff im Erzgebirgsdorf: Warum Sven Hetsch grob fast eine Viertel Million Euro investiert

Da hat sich der Mann echt was vorgenommen - doch die Lage ist für das Projekt vielverspechend. Am Samstag soll ein Richtfest die Jahnsdorfer einstimmen: Im Kleinen auf das, was im Großen noch kommt.

Wenn Sven Hetsch gefragt wird, wie weit er eigentlich mit seinem Projekt schon ist, dann weiß er es augenblicklich gar nicht so ganz genau. Er schätzt dann etwa ein Drittel. Oder sogar knapp die Hälfte. „Also, das ist wirklich schwer zu sagen", so der 53-Jährige. Er läuft in diesem riesigen Gebäude, das mal ein funktionierendes...