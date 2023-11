Von Jahnsdorf bis Neukirchen: Unbekannte platzieren gefährliche Hindernisse auf der Straße

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Jahnsdorf.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung. In der Nacht zu Sonntag hatte ein Zeuge in Jahnsdorf Jugendliche beobachtet, die Gegenstände auf die Adorfer Straße räumten. Die daraufhin alarmierte Polizei stellte fest, dass vom Kreisverkehr in Jahnsdorf beginnend über Sorge, Adorf bis Neukirchen Verkehrszeichen verbogen, Ampeln verdreht, Mülleimer und Pflanzkübel auf die Fahrbahn gestellt wurden. Auf der Adorfer Straße in Neukirchen war ein Gullydeckel ausgehoben und auf die Fahrbahn gelegt worden. Eine Autofahrerin erkannte dies zu spät und fuhr mit einem Rad ihres Pkw in den Schacht. Schaden: rund 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Ruf 037296 90-0. (mik)