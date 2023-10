Vor Auftritt im Erzgebirge: Wolf-Rüdiger Raschke im Interview - Der Gründer der DDR-Band Karussell über Pläne und Rocker-Rente

Die Musikgruppe Karussell zählt neben Karat, City, Puhdys oder Silly zu den bedeutendsten der DDR. Mitte Oktober tritt sie in Niederwürschnitz auf. Im Interview mit „Freie Presse“ verrät Bandgründer Wolf-Rüdiger Raschke, was die Musiker mit dem Erzgebirge verbinden.

„Freie Presse“: Die Musikgruppe Karussell kommt am 14. Oktober um 19 Uhr in die Sankt Johanneskirche nach Niederwürschnitz, eine kleine Gemeinde mit rund 2500 Einwohnern im Erzgebirge. Für eine Band, die bekannt ist wie Ihre, ist das an sich ein bemerkenswerter Fakt. Warum treten Sie in Niederwürschnitz auf?