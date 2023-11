Was macht ein gutes Öl aus und warum wird es in Oelsnitz gepresst? Zu Besuch beim „Ölprinz“

Seit Juni gibt es in Oelsnitz ein neues Geschäft. Obwohl die „Naturmühle Ölprinz“ noch keinen Ladenverkauf hat, laufe der Handel gut an. Woran man gutes Öl erkennt und worauf es beim Pressen ankommt.

Kai Uwe Michael begrüßt die Besucher in seinem Geschäft „Ölprinz“ am Hegebach gegenüber des Rewe-Marktes in Oelsnitz. Hier werden Öle frisch gepresst, unter anderem aus Leinsamen, Sesam, Raps und Hanf. Unter seinem Pullover trägt Michael ein grünes Polo-Hemd, über dem Pulli hängt eine Schürze. Kleider machen Leute. Der Chef der...