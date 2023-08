Wie ein Kultkommissar auf der Waldbühne Neuwürschnitz in die Fußstapfen großer Westernhelden tritt

Leicht die Stirn runzelnd blickt Dietmar Kinder nach oben. Ob es diesen Freitagabend regnen werde, lasse sich noch nicht sagen. „Den Wettervorhersagen kann man nicht so recht trauen“, sagt der 68-Jährige, der im Open-Air-Kino an der Neuwürschnitzer die Schalter betätigt. „Die einen sagen es so, die anderen so.“