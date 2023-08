Zeitreise im Erzgebirge: Oldtimer ziehen bei Sommer-Oldies in Zwönitz die Blicke auf sich

Auf Zeitreise in die 1950er- und 1960er-Jahre konnten Besucher zu den Sommer-Oldies am Wochenende in Zwönitz gehen. Ein Höhepunkt ist die große Oldtimerausfahrt mit 85 Fahrzeugen gewesen, dabei zwei besondere Roller.

Wenn die Sommer-Oldies anstehen, dann zeigt sich die Innenstadt von Zwönitz im Stil der 1950ziger- und 1960ziger-Jahre und man taucht ein in eine komplett andere Welt. Auch die 11. Sommer-Oldies, die am Wochenende gelaufen sind, haben wieder zahlreiche Rock ‘n‘ Roll-, Boogie-Woogie- und Oldtimerfans angelockt. „Die Kombination ist das... Wenn die Sommer-Oldies anstehen, dann zeigt sich die Innenstadt von Zwönitz im Stil der 1950ziger- und 1960ziger-Jahre und man taucht ein in eine komplett andere Welt. Auch die 11. Sommer-Oldies, die am Wochenende gelaufen sind, haben wieder zahlreiche Rock ‘n‘ Roll-, Boogie-Woogie- und Oldtimerfans angelockt. „Die Kombination ist das...