Zeitzeugin berichtet vom Hungerstreik im Frauengefängnis Hoheneck

Vor 70 Jahren organisierten mutige Frauen im zentralen Frauengefängnis der DDR in Hoheneck einen Hungerstreik. Bei einer Gedenkveranstaltung am Samstag berichtet eine der Beteiligten.

70 Jahre ist es her, dass im zentralen Frauengefängnis der DDR in Hoheneck Frauen in einen kollektiven Hungerstreik traten. Die meisten von ihnen waren von sowjetischen Militärtribunalen zu Unrecht zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Mit dem Hungerstreik wehrten sie sich gegen ihre politische Inhaftierung und die unmenschlichen...