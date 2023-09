Zwei Mopeds stoßen in Zwönitz zusammen: Drei Jugendliche verletzt

Ein 16-Jähriger soll unerlaubt die Unfallstelle verlassen haben. Ein 15-Jähriger musste schwer verletzt ins Krankenhaus.

Ein Zusammenstoß und die anschließende Unfallflucht haben die Polizei am Samstag in Zwönitz beschäftigt. Gegen 10.30 Uhr befuhr ein Simson-Moped (Fahrer: 15) die Straße Am Windberg aus Richtung Lenkersdorfer Straße. Dabei kam es laut Polizei zur Kollision mit einem entgegenkommenden Moped. Der 15-Jährige stürzte und verletzte sich schwer....