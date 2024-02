Ampelmännchen macht in Zschopau Platz für MZ-Männel

Die erste Fußgängerampel in der Motorradstadt ist mit dem Maskottchen des früheren weltbekannten Motorradproduzenten ausgestattet. Doch es gibt Auflagen.

In Mainz sind es die Mainzelmännchen, in Wernigerode Teufel und Hexe, die Fußgänger an Lichtzeichenanlagen über die Straße lotsen. Mit dem MZ-Ampelmännchen ist in Zschopau ein weiterer „Schutzpatron“ hinzugekommen. Am Donnerstag sind bei einer routinemäßigen Wartung die ersten MZ-Ampelmännchen am Übergang an der Lange Straße...