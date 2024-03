Aus dem Straßengraben in die Weltelite: ATSV Gebirge/Gelobtland empfängt seine Skilanglauf-Helden

Jugend-Olympiasieger Jonas Müller und Junioren-WM-Teilnehmer Toni Rollinger sind von ihrem Heimatverein gebührend gefeiert worden. Einem der beiden wurde dabei noch eine andere große Ehre zuteil.

Nachdem Jonas Müller und Toni Rollinger in den vergangenen Monaten in der Loipe eine sehr gute Figur abgegeben hatten, ist ihnen das nun auch im Vereinsheim des ATSV Gebirge/Gelobtland gelungen. Vor knapp 100 Gästen standen die beiden Skilangläufer Rede und Antwort, denn beim feierlichen Empfang ihres Heimatvereins musste das Duo so einiges...