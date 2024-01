Bauernproteste: Müllentsorgung im Erzgebirge blockiert

Entsorgungsunternehmen werden an Blockaden im Erzgebirgskreis unterschiedlich behandelt. Manche Tonne bleibt diese Woche ungeleert. Vor allem das Westerzgebirge ist betroffen.

Wegen der Bauernproteste ist die Müllentsorgung im Erzgebirgskreis in Verzug geraten. So wird manche Tonne diese Woche ungeleert bleiben. Doch es gibt Unterschiede. Ramona Uhlig, die Geschäftsstellenleiterin des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Südwestsachsen (Zas), hat ein differenziertes Bild: An einigen Blockaden seien die...