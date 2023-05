Bedroht: Altulme im Stadtpark Zschopau erhält Impfung gegen Stress

Es ist ein Jammer: Ein Käfer, der einen winzigen Schlauchpilz im Schlepptau hat, bringt die Ulmen in Europa an den Rand des Aussterbens. Um so wertvoller erscheinen heute zwei intakte Altulmen, die im Zschopauer Stadtpark "An den Anlagen" stehen. Die größere von beiden kämpft allerdings sichtbar gegen Trockenstress und andere Belastungen an....