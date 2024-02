Begeistert vom Sport: Zschopauer Feriencamp widerlegt ein Vorurteil

Kindern wird oft nachgesagt, dass sie sich zu wenig bewegen. Auf 25 Mädchen und Jungen, die an einem Projekt des Jugendclubs High-Point und des Kreissportbunds teilnehmen, trifft das nicht zu.

Sobald in der Schule die Klingel zum Sportunterricht läutet, ist Luke hellauf begeistert. „Das mache ich am liebsten“, sagt der neunjährige Zschopauer, der dank des Jugendclubs High-Point und des Kreissportbunds Erzgebirge auch in den Ferien nicht auf sein Lieblingsfach verzichten muss. Mit vereinten Kräften wurde in der Motorradstadt auch...