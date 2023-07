BMW-Fahrer bei Unfall in Gelenau schwer verletzt

Ein Schwerverletzter, eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Donnerstagvormittag in Gelenau ereignet hat. Wie die Polizeidirektion Chemnitz berichtet, fuhr gegen 10 Uhr ein 85-Jähriger mit seinem BMW von der Auerbacher Straße nach links auf die Fritz-Reuter-Straße (B 95,...