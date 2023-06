Buchsommer in der Zschopauer Stadtbibliothek

Der Buchsommer 2023 startet am 26. Juni, 13.30 Uhr, in der Stadtbibliothek Zschopau. Zur Auswahl stehen unter anderem Fantasy-Geschichten, Krimis, romantische Liebesromane, Comics, Mangas, Graphic Novels, Tiergeschichten und Abenteuerromane, heißt es in einer Mitteilung. Bis zum 18. August, 18 Uhr, kann geschmökert werden. Die Teilnehmer können zu...