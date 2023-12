Bürgermeisterwahl in Drebach: Es bleibt bei drei Vorschlägen

Bis zum Ablauf der Frist am Donnerstagabend sind in der Erzgebirgsgemeinde keine weiteren Vorschläge eingegangen. Über die Zulassung der drei Bewerber wird erst am 3. Januar entschieden.

Bei der Bürgermeisterwahl am 3. März in Drebach werden nicht mehr als drei Kandidaten antreten. Bis Donnerstag, 18 Uhr war Zeit, um Wahlvorschläge einzureichen. Bis auf die schon vorliegenden sind bis zum Ende der Frist keine weiteren eingegangen, bestätigt der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Enrico Ulbricht, am Abend.