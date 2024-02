Bürgermeisterwahl in Drebach: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei Kandidaten?

Swen Drechsler und Otto Freund haben in den vergangenen Tagen in der Erzgebirgsgemeinde für ihr Programm geworben. Beide sind erfahrene Kommunalpolitiker und rechnen am Sonntag mit einem guten Ergebnis.

