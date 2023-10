Bundesstraße 174: So geht es mit dem Verkehrsversuch Hohndorf weiter

Vor rund einem Jahr wurden die Ortsdurchfahrt von zwei auf drei Spuren reduziert und zwei Verkehrsinseln errichtet. Hat das etwas gebracht?

Die Verkehrs- und Lärmbelastung auf der B 174 ist brutal. Für Anwohner wie in Hohndorf ist das seit Jahren eine Zumutung. Vor rund einem Jahr wurde deshalb in der Ortslage ein Verkehrsversuch gestartet. Er hatte zum Ziel, die Belastungen bis zum Bau einer Umgehung durch verschiedene Maßnahmen zu reduzieren. So gibt es seitdem keine...