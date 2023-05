Burgfest-Veranstalter in Wolkenstein: Schwer, Händler zu gewinnen

Als "gut besucht" bezeichnet Organisationsleiter Eberhard Heieck die 30. Auflage des Wolkensteiner Burgfests. Nachdem Tausende Besucher zum Auftakt am Donnerstag für ein dichtes Gedränge gesorgt hatten, hielt sich der Andrang am Wochenende allerdings etwas in Grenzen. "Sonst sind am Wochenende noch einmal um die 3000 Besucher da gewesen, diesmal...