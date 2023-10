Der Mann unter der Platte: Wie ein Stück des Weltkulturerbes Montanregion Erzgebirge in Krumhermersdorf lebendig wird

Fünf Jahre Arbeit stecken in der Modelllandschaft, die Wilfried Neumann aus Chemnitz und sein Team am 2. Dezember erstmals der Öffentlichkeit vorstellen wollen. Ihr Beitrag zum Kulturhauptstadtjahr 2025.

Wilfried Neumann und sein Team sind fast am Ziel. Am 2. Dezember werden sie die Früchte ihrer fünfjährigen Arbeit im Krumhermersdorfer Begegnungszentrum „De Schul“ präsentieren. In einem der früheren Klassenzimmer können dann Besucher ein Stück des Weltkulturerbes Montanregion Erzgebirge auf einer TT-Modellbahnanlage bewundern.